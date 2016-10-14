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Понад 1000 патрульних є учасниками бойових дій - поліція

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 08:46

Понад 1000 патрульних поліцейських України є учасниками бойових дій.

Про це йдеться у привітанні патрульної поліції з нагоди Дня захисника України. 

"Спочатку вони боронили нашу державу на сході, а тепер — протидіють правопорушенням і допомагають тим, хто цього потребує. Ми переживаємо складний та вирішальний період: триває війна, і в той же час у багатьох сферах відбуваються докорінні перетворення, які поступово змінюють життя українців. Наші патрульні — це молоді люди, які беруть активну участь в цих процесах", - зазначили у поліції. 

Президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook привітав воїнів відеороликом .

"Слава нашим захисникам, слава Україні!", - зазначив  глава держави. 

Як відомо, 14 жовтня з нагоди  святкування Дня захисника України у Києві планується провести дві ходи. Охороняти порядок у Києві під час заходів будуть близько 4 тисяч співробітників правоохоронних органів.

Як повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк, у місті створено додатковий оперативний резерв, який буде залучений у разі виникнення позаштатних ситуацій. 

Українська правда 

 

Теми: поліціяАТОсвяткуванняКиїв
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