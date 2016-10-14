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Полиция: Более 1000 патрульных - участники боевых действий

Пятница, 14 октября 2016, 08:46

Более 1000 патрульных полицейских Украины являются участниками боевых действий.

Об этом говорится в оздравлении патрульной полиции по случаю Дня защитника Украины.

"Сначала они защищали нашу страну на востоке, а теперь - противодействуют правонарушениям и помогают тем, кто в этом нуждается. Мы переживаем сложный и решающий период: идет война, и в то же время во многих сферах происходят коренные преобразования, которые постепенно меняют жизнь украинцев. Наши патрульные - это молодые люди, которые активно участвуют в этих процессах",  - отметили в полиции.

В свою очередь президент Петр Порошенко на своей странице в Facebook поздравил воинов видеороликом.

"Слава нашим защитникам, слава Украине!", - отметил глава государства.

Как известно, 14 октября по случаю празднования Дня защитника Украины в Киеве планируется провести два шествия. Охранять порядок в Киеве во время мероприятий будут около 4 тысяч сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк, в городе создан дополнительный оперативный резерв, который будет привлечен в случае возникновения внештатных ситуаций.

Украинская правда

Темы: полицияАТОпразднованияКиев
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