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Після негоди у 3 областях досі перебої з елетрикою

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 09:07

В результаті негоди знеструмленими залишаються 33 населених пункти у 3 областях України, у 9 областях електропостачання відновлено.

Про це 14 жовтня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Зокрема, залишаються знеструмленими 27 населених пунктів в Одеській області, 4 у Вінницькій, 2 - у Чернівецькій.

Станом на 7:00 відновлено електропостачання у Волинській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Київській, Черкаській, Хмельницькій і Херсонській областях.

Разом з тим, за прогнозами ДержНС, 14 жовтня вночі в Україні, крім більшості західних і північних областей - дощ, місцями з мокрим снігом, в східних і Дніпропетровській областях місцями сильні опади.

Вдень у більшості областей без опадів, на сході і у Приазов'ї дощ. Температура вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла, вдень 4-9 тепла, на Закарпатті до +12, на півдні країни вночі +3-9, вдень +8-13.

Як відомо, у ніч на 13 жовтня в результаті несприятливих погодних умов (пориви вітру, дощ) через спрацювання систем захисту ліній електропередач, було знеструмлено 276 населених пунктів в 11 областях, а саме: Одеська - 151 н.п., Миколаївська - 53 н. п., Хмельницька - 20 н.п., Херсонська - 12 н.п., Вінницька - 10 н.п., Дніпропетровська - 9 н.п., Тернопільська - 7 н.п., Кіровоградська - 5 н.п., Волинська - 4 н.п., Київська - 3 н.п., Черкаська - 2 н.п.

Окрім того за два дні внаслідок стихії в Одесі загинули  4 людини.

Українська правда

Теми: погодаОдеса
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