Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Гройсман пообіцяв військовим підтримку "на економічному фронті"

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 10:28

Уряд "на економічному фронті" буде все робити для того, щоб підтримати військових, забезпечити армію надсучаснім озброєнням.

Про це заявив прем’єр Володимир Гройсман під час зустрічі з інструкторсько-викладацьким складом 199 навчального центру Високомобільних десантних військ ЗСУ – учасниками АТО 2014-2016 років, повідомляє прес-служба уряду.

"Наше завдання і перший пріоритет роботи уряду -  маємо забезпечити українське військо усіма необхідними фінансовими, технічними ресурсами для того, щоб наші воїни отримали забезпечення, озброєння і все те, що необхідне для ефективної оборони нашої країни", - заявив прем’єр.

Він нагадав, що нещодавно за рішенням Ради національної безпеки і оборони уряд напрацював зміни до державного бюджету країни, де визначив додатково 3,8 млрд грн на матеріально-технічне забезпечення військових.

Наступного року уряд планує збільшити фінансування армії на 14 млрд грн. "Це дасть можливість при раціональному використанні цих ресурсів значно підвищити забезпечення і озброєння [армії]", - зазначив Гройсман.

"Фактично, можливо сказати, що за декілька років українське військо відбулося, і зараз наше завдання - максимальне забезпечення, нова техніка, нове озброєння, все те, що дасть можливість воїнам бути ефективними і підвищувати безпеку наших воїнів", - наголосив він.

Українська правда

Теми: Гройсман
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

відеоУ Києві була снігова гроза – синоптикиня

Усі новини...
Гройсман
Румунія схвалила виділення першого зі 100 млн євро траншу допомоги Молдові
Новий рейтинг партій: в Раду проходять Разумков і Гройсман, але не Кличко
Одного разу у Вільнюсі. Як Ахметов шукає кандидатів у президенти
Останні новини
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
10:00
Штучний інтелект гірше розпізнає граматичні помилки, ніж людина – дослідження
09:43
ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT
Усі новини...
Реклама: