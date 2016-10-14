Гройсман пообещал военным поддержку "на экономическом фронте"

Правительство "на экономическом фронте" будет все делать для того, чтобы поддержать военных, обеспечить армию сверхсовременным вооружением.

Об этом заявил премьер Владимир Гройсман во время встречи с инструкторско-преподавательским составом 199 учебного центра Высокомобильных десантных войск ВСУ - участниками АТО 2014-2016 годов, сообщает пресс-служба правительства.

"Наша задача и первый приоритет работы правительства - должны обеспечить украинское войско всеми необходимыми финансовыми, техническими ресурсами для того, чтобы наши воины получили обеспечение, вооружение и все то, что необходимо для эффективной обороны нашей страны", - заявил премьер.

Он напомнил, что недавно по решению Совета национальной безопасности и обороны правительство наработало изменения в государственный бюджет страны, где определило дополнительно 3,8 млрд грн на материально-техническое обеспечение военных.

В следующем году правительство планирует увеличить финансирование армии на 14 млрд грн. "Это даст возможность при рациональном использовании этих ресурсов значительно повысить обеспечение и вооружение [армии]", - отметил Гройсман.

"Фактически, возможно сказать, что за несколько лет украинское войско произошло, и сейчас наша задача - максимальное обеспечение, новая техника, новое вооружение, все то, что позволит воинам быть эффективными и повышать безопасность наших воинов", - подчеркнул он.

Украинская правда