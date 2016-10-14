Аваков вважає, що Александровська винесла урок про силу влади

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков вважає, що пом'якшення запобіжних заходів щодо підозрюваної в сепаратизмі екс-нардепа від КПУ Алли Александровської і підозрюваних в організації масових заворушень під час захоплення Харківської ОДА в 2014 році не вплине на ситуацію в Харківській області.

"Я не думаю, що вплине на обстановку в області вихід з в'язниці Алли Александровської або цієї людини (підозрюваного в організації захоплення Харківської ОДА Спартака Головачова - ІФ), про яку ви сказали. Я думаю, що певний урок про силу нашої влади, яку підтримують люди, ці люди винесли", - сказав Аваков журналістам у Харкові в п'ятницю, - передає "Інтерфакс-Україна".

Разом з тим міністр наголосив на необхідності реформування судової системи, внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України, щоб люди, підозрювані в тяжких злочинах не могли вийти під заставу, змін до так званого "закону Савченко", а також поліпшення умов утримання в СІЗО.

Крім того, під час урочистої церемонії з нагоди прийняття присяги поліцейського курсантами-першокурсниками в Харківському національному університеті внутрішніх справ Аваков зазначив, що за останні два роки рівень довіри до поліції істотно виріс.

"У грудні 2013 року рівень балансу підтримки-непідтримки міліції був мінус 57%, в березні 2015-го - мінус 45%, замір минулого місяця показав мінус 1,5%... Довіра до поліції серйозно зросла. Рівень поліції зростає, не вистачає тільки вас. Бракує вас з вашої молодою енергією, підготовленістю і знаннями", - сказав Аваков.

Як повідомлялося, 13 жовтня апеляційний суд Харківської області пом'якшив запобіжний захід підозрюваній в сепаратизмі екс-нардепу від КПУ Алли Александровській, змінивши утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт.

Раніше Київський райсуд змінив запобіжний захід щодо Спартака Головачова і Єгора Логвинова, підозрюваних в організації та активній участі в масових заворушеннях під час захоплення Харківської облдержадміністрації в квітні 2014 р., встановивши для них можливість внесення застави. 13 жовтня Головачов вийшов на свободу.