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Аваков считает, что Александровская вынесла урок о силе власти

Пятница, 14 октября 2016, 13:45

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что смягчение мер пресечения в отношении подозреваемой в сепаратизме экс-нардепа от КПУ Аллы Александровской и подозреваемых в организации массовых беспорядков при захвате Харьковской ОГА в 2014 году, не повлияет на ситуацию в Харьковской области.

"Я не думаю, что повлияет на обстановку в области выход из тюрьмы Аллы Александровской или этого человека (подозреваемого в организации захвата Харьковской ОГА Спартака Головачева - ИФ), о котором вы сказали. Я думаю, что определенный урок о силе нашей власти, которую поддерживают люди, эти люди вынесли", - сказал Аваков журналистам в Харькове в пятницу, - передает "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем министр подчеркнул необходимость реформирования судебной системы, внесения изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины, чтобы люди, подозреваемые в тяжких преступлениях не могли выйти под залог, изменений в так называемый "закон Савченко", а также улучшения условий содержания в СИЗО.

Кроме того, во время торжественной церемонии по случаю принятия присяги полицейского курсантами-первокурсниками в Харьковском национальном университете внутренних дел Аваков отметил, что за последние два года уровень доверия к полиции существенно вырос.

"В декабре 2013 года уровень баланса поддержки-неподдержки милиции был минус 57%, в марте 2015-го – минус 45%, замер прошлого месяца показал минус 1,5%... Доверие к полиции серьезно возросло. Уровень полиции растет, не хватает только вас. Не хватает вас с вашей молодой энергией, подготовленностью и знаниями", - сказал Аваков.

Как сообщалось, 13 октября апелляционный суд Харьковской области смягчил меру пресечения подозреваемой в сепаратизме экс-нардепу от КПУ Алле Александровской, сменив содержание под стражей на круглосуточный домашний арест.

Ранее Киевский райсуд изменил меру пресечения в отношении Спартака Головачева и Егора Логвинова, подозреваемых в организации и активном участии в массовых беспорядках при захвате Харьковской облгосадминистрации в апреле 2014 г., установив для них возможность внесения залога. 13 октября Головачев вышел на свободу.

Темы: АваковсепаратизмХарьков
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