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Боевики "обостряют" ситуацию в направлении Мариуполя, заняли позиции у Водяного

Пятница, 14 октября 2016, 16:22

Боевики на Мариупольском направлении осуществляют сверхмощные обстрелы из тяжелого вооружения на участке фронта Водяное - Широкино, ситуация имеет тенденцию к обострению.

Об этом говорится в сообщении штаба АТО и Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Количество выпущенных боеприпасов - более 2 сотни. Огонь ведется с заранее подготовленных позиций и расстояния около 5 км. Вражеские провокации с применением легкого вооружения также состоялись в Марьинке, Богдановка и Талаковке", - отметили в штабе АТО.

По данным ГУР, в результате огневых боев подразделения 1 мотострелкового батальона 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1 АК (Донецк) ВС РФ заняли позиции в районе н.п.Водяное. 

"Огневое прикрытие обеспечивали боевые расчеты минометной батареи, бронегруппы из состава батальона и снайперские пары", - сообщили в разведке.

Украинская правда

Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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