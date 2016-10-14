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Міятович: Винні у вбивстві Шеремета мають бути покарані

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 17:16
Міятович: Винні у вбивстві Шеремета мають бути покарані

Вбивство одного з керівників Української правди, журналіста Павла Шеремета є "лякаючим повідомленням" для усієї медіа-спільноти, винні у ньому мають бути покарані. 

Про це заявила представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Дуня Міятович, повідомляє ОБСЄ за підсумками візиту Міятович до Києва. 

"Вбивство Шеремета стало лякаючим повідомленням для всієї медіа-спільноти. Вбивства журналістів в Україні, у тому числі Георгія Гонгадзе, В'ячеслава Веремія чи Олеся Бузини, заслуговують на те, щоб правосуддя звершилось. Безкарність наражає кожного журналіста на небезпеку", - зазначила Міятович. 

Як відомо, один з керівників "Української правди" Павло Шеремет трагічно загинув уранці 20 липня в результаті вибуху авто керівника видання Олени Притули, в якому він перебував.

Генпрокурор Юрій Луценко назвав основною версією вбивства Шеремета помсту за його професійну діяльність.

1 вересня УП стало відомо, що Печерський райсуд Києва затягує розгляд клопотань щодо надання доступу до телефонних розмов у справі вбивства Павла Шеремета.

Голова МВС Арсен Аваков заявив, що Нацполіція готова заплатити 200 тисяч гривень за будь-яку інформацію, яка стосується вбивства журналіста Павла Шеремета.

Протягом останнього місяця поліція не розголошує жодної інформації, заявляючи, що це може нашкодити слідству.

Деканоідзе кілька прес-конференцій поспіль заявляє, що "великого прориву в цій справі поки немає" і, що слідчі проводять багато рутинної роботи.

Печерський райсуд Києва надав слідчим тимчасовий доступ до звітів про страхування та сплату обов'язкових платежів "Української правди" та "17 каналу".

Глава МВС Арсен Аваков заявив, що правоохоронні органи не будуть давати ніяких коментарів щодо ходу розслідування справи про вбивство Шеремета, поки не вважатимуть за потрібне оприлюднити інформацію.

Українська правда

Теми: Справа ШереметаОБСЄЗМІ
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