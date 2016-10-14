У ЗСУ кажуть, що бойовики не займали позиції біля Водяного
На Маріупольскому напрямку не відбулося ніяких змін — всі підрозділи ЗСУ утримують позиції, ніяких переміщень та відходів не зафіксовано.
Про це заявив в ефірі Громадського прес-секретар оперативно-тактичного угрупування "Маріуполь" Олександр Кіндсфатер.
"Стратегічна ініціатива залишається за українськими підрозділами. Всі спроби загострення ситуації бойовиками залишаються без відповіді. В Маріупольскому напрямку зафіксовано 15 обстрілів українських позицій", — зазначив Кіндсфатер.
За його словами, поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Водяного та Широкиного бойовики активно застосовують артилерію, міномети, БМП й танки. Найбільша кількість озброєних провокацій зафіксована біля Широкиного.
"Наші військовослужбовці утримують позиції і дають гідну відсіч ворогу", — повідомив Кіндсфатер.
Він також зазначив, що інформація від бойовиків про застосування силами ЗСУ 120-мм і 152-мм мінометів не є дійсною.
Раніше Головне управління розвідки повідомляло, що бойовики в результаті вогневих боїв зайняли позиції в районі селища Водяне Донецької області.