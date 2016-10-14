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В ВСУ говорят, что боевики не занимали позиции возле Водяного

Пятница, 14 октября 2016, 19:25

На Мариупольском направлении не произошло никаких изменений - все подразделения ВСУ удерживают позиции, никаких перемещений и отходов не зафиксировано.

Об этом заявил в эфире Громадського пресс-секретарь оперативно-тактического группировки "Мариуполь" Александр Киндсфатер.

"Стратегическая инициатива остается за украинскими подразделениями. Все попытки обострения ситуации боевиками остаются без ответа. В Мариупольском направлении зафиксировано 15 обстрелов украинских позиций", - отметил Киндсфатер.

По его словам, около Марьинки, Красногоровки, Водяного и Широкино боевики активно применяют артиллерию, минометы, БМП и танки. Наибольшее количество вооруженных провокаций зафиксирована у Широкино.

"Наши военнослужащие удерживают позиции и дают достойный отпор врагу", - сообщил Киндсфатер.

Он также отметил, что информация от боевиков о применении силами ВСУ 120-мм и 152-мм минометов не является действительной.

Ранее Главное управление разведки сообщало, что боевики в результате огневых боев заняли позиции в районе поселка Водяное Донецкой области.

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Темы: АТО
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