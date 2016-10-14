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Гройсман вважає, що для процвітання Україні треба 3-5 років

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 21:04

Прем'єр Володимир Гройсман вважає, що за 3-5 років Україна може забезпечити дуже якісний економічний ріст.

Про це він заявив в інтерв'ю УНІАН, опублікованому в п'ятницю.

"За 3-5 років Україна може забезпечити дуже якісний економічний ріст. Ми бачимо на наступний рік 3% зростання. Але це мало, треба подвоїти. А основи для того, щоб подвоїти, всі є", - сказав Гройсман.

"Вважаю, що у нас вимальовується чітка логіка дій з багатьох сфер. Ми, в принципі, розуміємо, куди треба рухатися в системі охорони здоров’я. Є розуміння по освіті – де ми знаходимося і які кроки треба робити далі. Також ми розуміємо, які механізми економічного стимулювання треба задіяти, щоб почати відроджувати національну економіку. Що потрібно зробити в промисловості, яка на сьогодні розбалансована. В системі управління – робимо зараз реформу державної служби, збільшуємо функції місцевого самоврядування завдяки децентралізації. Також нам треба позбутись такого корупційного фактору як нестратегічні державні підприємства", - сказав прем'єр.

Українська правда

Теми: Гройсман
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