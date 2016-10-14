Гройсман считает, что для процветания Украине надо 3-5 лет

Премьер Владимир Гройсман считает, что через 3-5 лет Украина может обеспечить очень качественный экономический рост.

Об этом он заявил в интервью УНИАН, опубликованном в пятницу.

"За 3-5 лет Украина может обеспечить очень качественный экономический рост. Мы видим на следующий год 3% роста. Но это мало, надо удвоить. А основы для того, чтобы удвоить, все есть", - сказал Гройсман.

"Считаю, что у нас вырисовывается четкая логика действий по многим сферам. Мы, в принципе, понимаем, куда надо двигаться в системе здравоохранения. Есть понимание по образованию - где мы находимся и какие шаги надо делать дальше. Также мы понимаем, какие механизмы экономического стимулирования нужно задействовать, чтобы начать возрождать национальную экономику. Что нужно сделать в промышленности, которая на сегодня разбалансирована. В системе управления - делаем сейчас реформу государственной службы, увеличиваем функции местного самоуправления благодаря децентрализации. Также нам надо избавиться от такого коррупционного фактора как нестратегические государственные предприятия", - сказал премьер.

Украинская правда