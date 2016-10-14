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Олланд розповів, як створювали "нормандський формат"

П'ятниця, 14 жовтня 2016, 22:15
Олланд розповів, як створювали нормандський формат

У Франції опубліковано книгу журналістів Le Monde, яка ґрунтується на багаторічних неофіційних розмовах з президентом Франції Франсуа Олландом.

Книга містить також фрагменти, присвячені українсько-російському конфлікту, в тому числі – розповідь про те, як був створений Нормандський формат, повідомляє Radio France Internationale.

Олланд розповів, що ідея чотиристоронніх переговорів належала саме йому, а також, що Путін не відразу дав згоду на таку зустріч. Зрештою, після кількох раундів переговорів, всі сторони погодилися зустрітися в замку Бенувіль

"Путін та Порошенко поводяться насторожено. У великому залі замку панує надзвичайно напружена атмосфера", - передають автори опис зустрічі. Як з’ясувалося, на тих переговорах в червні 2014 року було зроблене перше спільне фото президентів Порошенка та Путіна, яке ніде не публікувалося протягом більше ніж 2 років.

Стверджується також, що це фотографування лише погіршило атмосферу зустрічі, оскільки президент РФ початково був проти фотофіксації їх зустрічі.

"Відчувалося, що Путін вів жорстку гру, а Порошенко, який не мав президентського досвіду, здається, відчував фізичний страх", - розповів Олланд журналістам свої враження від зустрічі.

Президент Франції визнав, що практичні домовленості на тій зустрічі не були досягнуті, але він вважає її успішною, оскільки був встановлений контакт між політиками.

Також у книзі наводяться роздуми Олланда про те, що Україні можуть надати летальне озброєння та прийняти до складу НАТО, але невідомо, коли та за яких обставин він робив дане припущення.

Європейська правда

Теми: ДонбасРосіяМінські угоди
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