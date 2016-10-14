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Олланд рассказал, как создавали Нормандский формат

Пятница, 14 октября 2016, 22:15
Олланд рассказал, как создавали Нормандский формат

Во Франции опубликована книга журналистов Le Monde, которая основывается на многолетних неофициальных разговорах с президентом Франции Франсуа Олландом.

Книга содержит также фрагменты, посвященные украинско-российскому конфликту, в том числе – рассказ о том, как был создан Нормандский формат, сообщает Radio France Internationale.

Олланд рассказал, что идея четырехсторонних переговоров принадлежала именно ему, а также что Путин не сразу дал согласие на такую встречу. В конце концов, после нескольких раундов переговоров, все стороны согласились встретиться в замке Бенувиль

"Путин и Порошенко ведут себя настороженно. В большом зале замка царит очень напряженная атмосфера", - передают авторы описание встречи. Как выяснилось, на тех переговорах в июне 2014 года было сделано первое совместное фото президентов Порошенко и Путина, которое нигде не публиковалось в течение более чем 2 лет.

Утверждается также, что это фотографирование лишь усугубило атмосферу, поскольку президент РФ изначально был против фотофиксации их встречи.

"Чувствовалось, что Путин вел жесткую игру, а Порошенко, который не имел президентского опыта, кажется, испытывал физический страх", - рассказал Олланд журналистам свои впечатления от встречи.

Президент Франции признал, что практические договоренности на той встрече не были достигнуты, но он считает ее успешной, поскольку был установлен контакт между лидерами враждующих стран.

Также в книге приводятся размышления Олланда о том, что Украине могут предоставить летальное вооружение и принять в состав НАТО, но неизвестно, когда и при каких обстоятельствах он делал данное предположение.

Европейская правда

Темы: ДонбассРосcияМинские соглашения
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