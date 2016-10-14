Лещенко заявляє про корупцію навколо списку санкцій щодо Росії

Народний депутат від БПП Сергій Лещенко заявляє про корупцію при формуванні списку санкцій України щодо російських громадян і компаній.

В ефірі каналу "112 Україна" у п'ятницю він повідомив, що вже місяць як рішення Ради нацбезпеки і оборони щодо введення таких санкцій перестало діяти.

"Рік тому, 16 вересня минулого року, було введено в дію рішення РНБО про санкції. В санкційному списку перебуває близько 400 осіб – російських політиків, російських олігархів, російських аналітиків і т.д., плюс близько 100 російських компаній. Тобто загалом 500 юридичних та фізичних осіб, які були під санкціями, згідно з указом президента Порошенка від 16 вересня минулого року", - сказав Лещенко.

За його словами, санкції вводилися на один рік, і 16 вересня цього року припинили діяти. Нового ж рішення досі немає.

"Ці "санкційні канікули" робляться з цілком зрозумілою метою. За моєю інформацією, зараз існує новий ринок корупційних послуг, коли тебе можуть з санкційного списку виключити за певні домовленості матеріального характеру, або навпаки – включити твого конкурента", - заявив депутат.

"Якщо в тебе є якийсь бізнес, у тебе є російський конкурент, то ти можеш домовитися, що його включать до санкційного списку, отримати для свого бізнесу в Україні преференції – наприклад, ти будеш монополістом на цьому ринку", - розповів він.

Лещенко сказав, що знає приклади, коли "за цілком матеріальну винагороду" російські компанії потрапляють під санкції для того, щоб інші компанії, які діють в Україні, отримали преференції.

"За моєю інформацією, крім згаданих домовленостей, існує ще третя, найцинічніша, річ – це коли купують активи, які належать російським санкційним компаніям, українські олігархи або корупціонери за відповідний відкат, а потім кажуть: "Або ти її продаєш нам, або ми тебе включимо в санкційний список", - заявив Лещенко.

За його словами, таким чином відбувається фактично перерозподіл ринку.

"В цей час, за моєю інформацією, йдуть торги, кого туди (до списку санкцій) включити, а кого звідти виключити. І певні політичні діячі, які наближені до формування цих санкційних списків, просто поповнюють свої кишені готівковими або безготівковими коштами, які потраплять на їхні офшорні рахунки. Це корупція. Іншого пояснення, чому вже місяць санкцій немає, я знайти не можу", - підкреслив народний депутат.

Українська правда