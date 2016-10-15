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Порошенко: з кінця жовтня армія стає контрактною

Субота, 15 жовтня 2016, 12:05

Президент Петро Порошенко наголошує, що з кінця жовтня українська армія буде контрактною.

Про це він заявив у суботу в Чугуєві Харківської області під час передачі військової техніки для армії.

"Багато політиків нам обіцяли протягом 15 років перехід на контрактну армію. Я наголошую, що з кінця жовтня українська армія стає контрактною, добровольчою. У нас немає ані дезертирів, ні тих, хто відмовляється служити", - сказав президент.

Порошенко повідомив, що в суботу вирушає в зону АТО, де зустрінеться з військовими, які в рамках демобілізації 6 хвилі спрямовуються додому.

"Я поставив завдання, щоб до кінця жовтня 6 хвиля демобілізації була завершена", - сказав він.

Порошенко також запевнив, що солдати строкової служби, яких близько 13 тисяч, не будуть направлятися в зону АТО, а також не будуть "працювати будівельниками на дачах чи якихось інших не призначених для бойового навчання завданнях".

Порошенко також відзначив зростання бойового потенціалу Збройних Сил.

"Якісні перетворення відбувається не лише в управління ЗСУ, а на рівні кожної частини. Не помічати якісних змін зараз вже просто неможливо, вони є в кожному підрозділі. Часом не так швидко, як хотілося б, але чітко відбуваються", - сказав Порошенко.

За його словами, "українська армія і українські ЗСУ сьогодні нагодовані, одягнуті, озброєні, натреновані, мають високий бойовий вишкіл, високий рівень бойової підготовки".

"Волонтерський десант", який був висаджений у Міністерстві оборони, запровадив нові антикорупційні процедури, які значно підвищили ефективність управління й логістики", - відзначив він.

Також, за словами Порошенка, виконані його доручення щодо підвищення грошового забезпечення військовослужбовців, і цей процес продовжується.

Крім того, він повідомив, що державний концерн "Укроборонпром" за останні 2 роки передав до війська більше 12 тисяч зразків військової техніки і озброєння.

Українська правда

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Теми: Порошенко
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