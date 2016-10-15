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Порошенко: с конца октября армия становится контрактной

Суббота, 15 октября 2016, 12:05

Президент Петр Порошенко отмечает, что с конца октября украинская армия будет контрактной.

Об этом он заявил в субботу в Чугуеве Харьковской области во время передачи военной техники для армии.

"Многие политики нам обещали в течение 15 лет переход на контрактную армию. Я подчеркиваю, что с конца октября украинская армия становится контрактной, добровольческой. У нас нет ни дезертиров, ни тех, кто отказывается служить", - сказал президент.

Порошенко сообщил, что в субботу отправляется в зону АТО, где встретится с военными, которые в рамках демобилизации 6 волны направляются домой.

"Я поставил задачу, чтобы к концу октября 6 волна демобилизации была завершена", - сказал он.

Порошенко также заверил, что солдаты срочной службы, которых около 13 тысяч, а не будут направляться в зону АТО, а также не будут "работать строителями на дачах или на других не предназначенных для боевой учебы задачах".

Порошенко также отметил рост боевого потенциала Вооруженных Сил.

"Качественные преобразования происходят не только в управлении ВСУ, а на уровне каждой части. Не замечать качественных изменений сейчас уже просто невозможно, они есть в каждом подразделении. Иногда не так быстро, как хотелось бы, но четко происходят", - сказал Порошенко.

По его словам, "украинская армия и украинские ВСУ сегодня накормлены, одеты, вооружены, натренированы, имеют высокую боевую выучку, высокий уровень боевой подготовки".

"Волонтерское десант", который был высажен в Министерстве обороны, ввел новые антикоррупционные процедуры, которые значительно повысили эффективность управления и логистики", - отметил он.

Также, по словам Порошенко, выполнены его поручения по повышению денежного обеспечения военнослужащих, и этот процесс продолжается.

Кроме того, он сообщил, что государственный концерн "Укроборонпром" за последние 2 года передал в войска более 12 тысяч образцов военной техники и вооружения.

Украинская правда

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Темы: Порошенко
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