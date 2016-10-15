В Одесі бізнесмен щомісяця "відмивав" $1 мільйон через офшори
Субота, 15 жовтня 2016, 14:43
В Одесі місцевий бізнесмен через низку зареєстрованих офшорних компаній виводив кошти підприємців-імпортерів.
Про це 15 жовтня повідомили у Службі безпеки України.
"Фіктивними фінансово-господарськими операціями він щомісяця "відмивав" приблизно 1 мільйон доларів щомісяця", - зазначили у СБУ.
Зловмисника затримали під час отримання готівки від чергового "клієнта".
Під час обшуків у офісі затриманого вилучили понад 2,7 млн гривень у різних валютах, оргтехніку, реквізити, печатки закордонних банківських установ та офшорних компаній, а також платіжну документацію, яка підтверджує здійснення фінансових оборудок.
Відкрито кримінальне провадження за ст. 209 КК, тривають оперативно-слідчі дії.
Українська правда