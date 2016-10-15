В Одессе бизнесмен ежемесячно "отмывал" $1 миллион через оффшоры

В Одессе местный бизнесмен через ряд зарегистрированных оффшорных компаний выводил средства предпринимателей импортеров.

Об этом 15 октября сообщили в Службе безопасности Украины.

"Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно 1 миллион долларов ежемесячно", - отметили в СБУ.

Злоумышленника задержали во время получения наличных от очередного "клиента".

Во время обысков в офисе задержанного изъяли более 2,7 млн гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.

ФОТО сбу

Открыто уголовное производство по ст. 209 УК, продолжаются оперативно-следственные действия.

Украинская правда