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Бойовики готуються до зими і тримають "Гради" біля Горлівки та Луганська

Субота, 15 жовтня 2016, 14:58
Бойовики готуються до зими і тримають Гради біля Горлівки та Луганська

У районах н.п.Луганськ, Стаханов, Горлівка та Докучаєвськ, тимчасово окупованих бойовиками, виявлено наявність танків, САУ, 122-мм реактивних систем залпового вогню "Град"

Про це 15 жовтня повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони України. 

За даними ГУР, противник продовжує порушувати режим припинення вогню, наростивши вдвічі інтенсивність вогневого впливу на Маріупольському напрямку.

"Противник застосовував 82-мм і 120-мм міномети та 122-мм і 152-мм артилерійські системи. Уточнення результатів вогневого ураження та корегування вогню здійснюється із застосуванням БПЛА", - зазначили у розвідці.

До вищого ступеня бойової готовності приводились підрозділи 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ.

Бойовики на тимчасово окупованих територіях Донбасу готуються до зимового періоду та переводять військову техніку на зимовий режим експлуатації, зазначають у ГУР.

"Проводяться стройові огляди особового складу з’єднань і частин 1 та 2 АК у зимовій формі одягу.  Завершуються заходи з переводу техніки на зимовий режим експлуатації.
З метою контролю за виконанням заходів в 1 та 2 АК працює комісія Центру територіальних військ (Новочеркаськ) Південного військового округу (Ростов-на-Дону) ЗС РФ", - повідомили у розвідці. 

Українська правда 

Теми: ДонбасзброяМінські угодирозвідка
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