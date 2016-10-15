Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики готовятся к зиме и держат "Грады" у Горловки и Луганска

Суббота, 15 октября 2016, 14:58
Боевики готовятся к зиме и держат Грады у Горловки и Луганска

В районах н.п.Луганск, Стаханов, Горловка и Докучаевск, временно оккупированных боевиками, выявлено наличие танков, САУ, 122-мм реактивных систем залпового огня "Град"

Об этом 15 октября сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

По данным ГУР, противник продолжает нарушать режим прекращения огня, нарастив вдвое интенсивность огневого воздействия на Мариупольском направлении.

"Противник применял 82-мм и 120-мм минометы и 122-мм и 152-мм артиллерийские системы. Уточнение результатов огневого поражения и корректировки огня осуществляется с применением БПЛА", - отметили в разведке.

К высшей степени боеготовности приводились подразделения 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ.

Боевики на временно оккупированных территориях Донбасса готовятся к зимнему периоду и переводят военную технику на зимний режим эксплуатации, отмечают в ГУР.

"Проводятся строевые смотры личного состава соединений и частей 1 и 2 АК в зимней форме одежды. Завершаются мероприятия по переводу техники на зимний режим эксплуатации.
С целью контроля за выполнением мероприятий в 1 и 2 АК работает комиссия Центра территориальных войск (Новочеркасск) Южного военного округа (Ростов-на-Дону) ВС РФ", - сообщили в разведке.

Украинская правда 

Темы: ДонбассоружиеМинские соглашенияразведка
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

фото, видеоЗеленский в Давосе встретился со Столтенбергом

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
13:20
В каких городах Украины в 2023 году воздух был самым чистым: список
Все новости...
Реклама: