Журналісти показали, як бойовики імітують обстріли з боку сил АТО

В ефірі французького телеканалу France24 показали, як бойовики на Донбасі імітують обстріли з боку сил АТО, намагаючись дискредитувати Збройні сили України.

Сюжет в ефірі France24 вийшов 15 жовтня.

Автор відео - британській журналіст VICE News Джейк Ханрахан у своєму Твіттері зазначив: "(Представники) "ДНР" фальсифікують обстріли (з боку України)".

Він зазначив, що "можливо "ДНР" змагалися за свої позиції, при цьому стверджують, що ці обстріли - з боку України".

На камеру представники "ДНР" заявляють, що після кожного боєзіткнення з силами АТО їхні боєприпаси "поповнюються до роти",

"Багато трофеїв. У нас дуже багато трофеїв", - запевняють бойовики.

При цьому журналісти стали свідками, як бойовики та проросійські "журналісти" домовляються між собою про фейковий обстріл з боку сил АТО.

"Че сделаем, как? - Ну такое, вроде как украинская сторона нарушает перемирие... - Да, да. ... Я их одену в украинску форму.. Никто не поймет - трофеев много", - свідками такого діалогу між бойовиком та "журналістом" стала іноземна преса.

Також у репортажі можна побачити російське озброєння та військову техніку, присутню на території Донбасу - зокрема, "УРАЛи" з номерами армії РФ.

Самі ж бойовики відверто заявляють про постачання зброї з боку РФ.

"Якщо у 2014 році (на початку російської агресії) ми не знали, що з нами буде і що ми помремо за свою справу, то тепер вже є якась надія - ми вже не самі, нас підтримують, ми організувалися в армію, у нас є техніка, - "УРАЛи", машини, якась легка бронетехніка, зброя нам поставляється вже нормально", - заявляє бойовики з позивним "Граніца".

Тренувальний табір бойовиків біля Торезу, Донецька обл.

Українська правда