Журналисты показали, как боевики имитируют обстрелы со стороны сил АТО

В эфире французского телеканала France24 показали репортаж, как боевики на Донбассе имитируют обстрелы со стороны сил АТО, пытаясь обвинить Вооруженные силы Украины в нарушении "Минска".

Сюжет в эфире France24 вышел 15 октября.

Автор репортажа - британской журналист VICE News Джейк Ханрахан в своем Twitter отметил: "(Представители) "ДНР" фальсифицируют обстрелы (со стороны Украины)".

Он отметил, что "возможно "ДНР" боролись за свои позиции, при этом утверждают, что эти обстрелы - со стороны Украины".

На камеру представители "ДНР" заявляют, что после каждого боестолкновения с силами АТО их боеприпасы "пополняются до роты",

"Много трофеев. У нас очень много трофеев", - уверяют боевики.

При этом журналисты стали свидетелями, как боевики и пророссийские "журналисты" договариваются между собой о фейковый обстрел со стороны сил АТО.

"Че сделаем, как? - Ну такое, вроде как украинская сторона нарушает перемирие ... - Да, да. ... Я их одену в украинскую форму... Никто не поймет - трофеев много", - свидетелями такого диалога между боевиком и "журналистом" стала иностранная пресса.

Также в репортаже можно увидеть российское вооружение и военную технику, присутствующую на территории Донбасса - в частности, "УРАлы" с номерами армии РФ.

Сами же боевики откровенно заявляют о поставках оружия со стороны РФ.

"Если в 2014 году (в начале российской агрессии) мы не знали, что с нами будет и мы умрем за свое дело, то теперь уже есть надежда - мы уже не одни, нас поддерживают, мы организовались в армию, у нас есть техника - "Уралы", машины, какая-то легкая бронетехника, оружие нам поставляется уже нормально", - заявляет боевики с позывным "Граница".

тренировочный лагерь боевиков возле Тореза, Донецкая обл.

Украинская правда