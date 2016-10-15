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Журналисты показали, как боевики имитируют обстрелы со стороны сил АТО

Суббота, 15 октября 2016, 18:58
Журналисты показали, как боевики имитируют обстрелы со стороны сил АТО

В эфире французского телеканала France24 показали репортаж, как боевики на Донбассе имитируют обстрелы со стороны сил АТО, пытаясь обвинить Вооруженные силы Украины в нарушении "Минска".

Сюжет в эфире France24 вышел 15 октября. 

Автор репортажа - британской журналист VICE News Джейк Ханрахан в своем Twitter отметил: "(Представители) "ДНР" фальсифицируют обстрелы (со стороны Украины)".

Он отметил, что "возможно "ДНР" боролись за свои позиции, при этом утверждают, что эти обстрелы - со стороны Украины".

На камеру представители "ДНР" заявляют, что после каждого боестолкновения с силами АТО их боеприпасы "пополняются до роты",

"Много трофеев. У нас очень много трофеев", - уверяют боевики. 

 

При этом журналисты стали свидетелями, как боевики и пророссийские "журналисты" договариваются между собой о фейковый обстрел со стороны сил АТО.

"Че сделаем, как? - Ну такое, вроде как украинская сторона нарушает перемирие ... - Да, да. ... Я их одену в украинскую форму... Никто не поймет - трофеев много", - свидетелями такого диалога между боевиком и "журналистом" стала иностранная пресса. 

Также в репортаже можно увидеть российское вооружение и военную технику, присутствующую на территории Донбасса - в частности, "УРАлы" с номерами армии РФ.

Сами же боевики откровенно заявляют о поставках оружия со стороны РФ.

"Если в 2014 году (в начале российской агрессии) мы не знали, что с нами будет и мы умрем за свое дело, то теперь уже есть надежда - мы уже не одни, нас поддерживают, мы организовались в армию, у нас есть техника - "Уралы", машины, какая-то легкая бронетехника, оружие нам поставляется уже нормально", - заявляет боевики с позывным "Граница".

 
Тренувальний табір бойовиків біля Торезу, Донецька обл.
тренировочный лагерь боевиков возле Тореза, Донецкая обл.
 
 
 

Украинская правда 

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Темы: ДобкинАТОМинские соглашенияоружие
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