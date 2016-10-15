Порошенко – ВР: не працюйте на злочинців, прийміть спецконфіскацію

Президент Петро Порошенко закликає народних депутатів знайти компроміс і прийняти закон про спецконфіскацію коштів, що дозволяє повернути до держбюджету кошти колишніх чиновників, отримані незаконним шляхом.

"Ви питаєте, коли буде звернення (до Верховної Ради з приводу необхідності прийняття закону про спецконфіскацію - ІФ)? Зараз. Я звертаюся. Шановні народні депутати, я підкреслюю, як президент, як верховний головнокомандувач, знайти, внести ті зміни, які ви вважаєте необхідними, провести всі необхідні консультації між політичними силами, але прийняти рішення про спецконфіскацію, оскільки це інструмент фінансування, в тому числі й оборонного замовлення", - сказав Порошенко на брифінгу в Харкові в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Будь-які відхилення від цього процесу будуть означати просто, що ми працюємо на злочинців, які вкрали і незаконно вивели з України величезні гроші і думають сховатися за різними схемами. Впевнений, ми не повинні дозволити їм це зробити", - додав президент.

Він зазначив, що чекає від парламенту якнайшвидшого прийняття також ряду інших законопроектів (про формування Вищої ради правосуддя, законопроектів, що стосуються поліпшення інвестиційного клімату в Україні та вдосконалення децентралізації).

Як відомо, 14 вересня Кабінет міністрів затвердив і направив до Верховної Ради законопроект про спецконфіскацію, який дозволяє в досудовому порядку арештовувати засоби та інші активи, отримані злочинним шляхом.

Як заявив міністр юстиції Павло Петренко, в 2014 році уряд арештував $1,5 млрд, які пов'язані з корупцією режиму екс-президента Віктора Януковича.

За словами прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, в проект держбюджету на 2017 рік закладені кошти зі спецконфіскації $1,5 млрд.

На початку вересня Порошенко закликав Верховну Раду ухвалити законопроект про спеціальну конфіскацію майна чиновників, здобутого незаконно, однак до кінця місяця ВР не змогла включити законопроект до порядку денного.