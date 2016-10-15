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Порошенко – ВР: не работайте на преступников, примите спецконфискацию

Суббота, 15 октября 2016, 19:56
Порошенко – ВР: не работайте на преступников, примите спецконфискацию

Президент Петр Порошенко призывает народных депутатов найти компромисс и принять закон о спецконфискации средств, позволяющий вернуть в госбюджет средства бывших чиновников, полученные незаконным путем.

"Вы спрашиваете, когда будет обращение (к Верховной Раде по поводу необходимости принятия закона о спецконфискации - ИФ)? Сейчас. Я обращаюсь. Уважаемые народные депутаты, я подчеркиваю, как президент, как верховный главнокомандующий, найти, внести те изменения, которые вы считаете необходимыми, провести все необходимые консультации между политическими силами, но принять решение о спецконфискации, поскольку это инструмент финансирования, в том числе и оборонного заказа", - сказал Порошенко на брифинге в Харькове в пятницу, передает "Интерфакс-Украина".

"Любые уклонения от этого процесса будут означать просто, что мы работаем на преступников, которые украли и незаконно вывели из Украины огромные деньги и думают укрыться за разными схемами. Уверен, мы не должны позволить им это сделать", - добавил президент.

Он отметил, что ждет от парламента скорейшего принятия и ряда других законопроектов (о формировании Высшей рады правосудия, законопроектов, касающихся улучшения инвестиционного климата в Украине и усовершенствования децентрализации).

Как известно, 14 сентября Кабинет министров утвердил и направил в Верховную Раду законопроект о спецконфискации, которая позволяет в досудебном порядке арестовывать средства и другие активы, полученные преступным путем.

Как заявил министр юстиции Павел Петренко, в 2014 году правительство арестовало $1,5 млрд, которые связаны с коррупцией режима экс-президента Виктора Януковича.

По словам премьер-министра Владимира Гройсмана, в проект госбюджета на 2017 год заложены средства со спецконфискации $1,5 млрд.

В начале сентября Порошенко призвал Верховную Раду принять законопроект о спецконфискации имущества чиновников, добытого незаконно, однако до конца месяца ВР не смогла включить законопроект в повестку дня.

Темы: ПорошенкоВерховная Рада
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