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Гройсман вибачився перед іноземцями й хоче ввести електронні візи

Неділя, 16 жовтня 2016, 09:21

Прем'єр Володимир Гройсман виступає за введення електронних віз для іноземців, які прибувають в Україну.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook, коментуючи ситуацію, описану в блозі Мар'яна Заблоцького на "Українській правді", пов'язану з тим, що іноземцям, які прибувають до аеропорту "Бориспіль" у Києві після закриття консульського відділу о 19:00, доводиться чекати на його відкриття о 9 ранку, щоб отримати візу.

"Ситуація, яка описана у блозі "Української правди", дійсно ганебна. Хочу вибачитись перед тими гостями України, які стикаються з недолугістю наших чиновників", - написав Гройсман.

Він зазначив, що, прочитавши текст, почав з'ясовувати, як навести в цьому питанні лад.

"Добра новина - як виявилось, ще на позаминулому тижні міністр ЗС уже видав наказ про цілодобову роботу консульського відділу в Борисполі. Залишилось лише прискорити його виконання і це буде зроблено", - поінформував прем'єр.

За його словами, аналогічні проблеми іноді виникають і в Жулянах, а також інших аеропортах, і там теж необхідно впорядкувати роботу консульських служб.

"А щоб остаточно зняти цю проблему, потрібні електронні візи. Перший крок уже зроблено - з червня 2016 року МЗС запустило попереднє он-лайн заповнення візових анкет. До речі, впровадження електронних консульських послуг іноземцям та нашим громадянам передбачено у плані дій уряду", - зазначив Гройсман.

Українська правда

Теми: Гройсманвізи
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