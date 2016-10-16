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Гройсман извинился перед иностранцами и хочет ввести электронные визы

Воскресенье, 16 октября 2016, 09:21

Премьер Владимир Гройсман выступает за введение электронных виз для иностранцев, прибывающих в Украину.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя ситуацию, описанную в блоге Марьяна Заблоцкого на "Украинской правде", связанную с тем, что иностранцам, которые прибывают в аэропорт "Борисполь" в Киеве после закрытия консульского отдела в 19:00, приходится ждать его открытия в 9 утра, чтобы получить визу.

"Ситуация, которая описана в блоге "Украинской правды", действительно позорная. Хочу извиниться перед теми гостями Украины, которые сталкиваются с несовершенством наших чиновников", - написал Гройсман.

Он отметил, что, прочитав текст, начал выяснять, как навести в этом вопросе порядок.

"Хорошая новость - как оказалось, еще на позапрошлой неделе министр ИД уже издал приказ о круглосуточной работе консульского отдела в Борисполе. Осталось только ускорить его выполнение и это будет сделано", - сообщил премьер.

По его словам, аналогичные проблемы иногда возникают и в Жулянах, а также других аэропортах, и там тоже необходимо упорядочить работу консульских служб.

"А чтобы окончательно снять эту проблему, нужны электронные визы. Первый шаг уже сделан - с июня 2016 МИД запустило предварительное онлайн заполнения визовых анкет. Кстати, внедрение электронных консульских услуг иностранцам и нашим гражданам предусмотрено в плане действий правительства", - отметил Гройсман.

Украинская правда

Темы: Гройсманвизы
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