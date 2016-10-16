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Розвідка: РФ тягне бойовикам харчі і озброєння

Неділя, 16 жовтня 2016, 14:10

Російська Федерація продовжує постачання військової техніки та матеріально-технічних засобів бойовикам  на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборои України від 16 жовтня. 

За даними ГУР, для забезпечення підпорядкованих з’єднань і частин 1 та 2 АК з території Росії до н.п.Іловайськ  доправлено 6 БМП-2, 6 БМД-2, 6 вантажних автомобілів та 2 вагони з продовольством.

Окрім того до н.п.Сімейкине прибули 3 цистерни з пально-мастильними матеріалами (150 тонн) та 4 вагони з матеріально-технічним майном.

У районах н.п.Луганськ, Стаханов, Горлівка, Гусельщикове та Донецьк зафіксовано наявність танків, самохідних артилерійських установок, 122-мм РСЗВ "Град".

Також бойовики приводили до вищого ступеню готовності підрозділи 2 окремої мотострілецької бригади (Луганськ), 6 окремого мотострілецького полку (Стаханов) 2 АК (Луганськ) та 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ.

"Бойовики проводять ротації, посилення та поповнення запасів боєприпасів передових підрозділів. У н.п.Зайцеве, Гольмівський – ротація підрозділів 3 окремої мотострілецької бригади (Горлівка) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ; з н.п.Макіївка у напрямку н.п.Ясинувата переміщено вогневий взвод гаубичної артилерійської батареї 11 окремого мотострілецького полку (Макіївка) 1 АК ЗС РФ; н.п.Старомихайлівка, Олександрівка – ротація підрозділів 100 окремої мотострілецької бригади (Донецьк) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ;  з н.п.Мирне у напрямку Луганська переміщено інженерний підрозділ", - повідомили у розвідці.

Українська правда 

Теми: ДонбасРосіязброяМінські угоди
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