Разведка: РФ тащит боевикам продукты и вооружение

Российская Федерация продолжает поставки военной техники и материально-технических средств боевикам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороы Украины от 16 октября.

По данным ГУР, для обеспечения подчиненных соединений и частей 1 и 2 АК с территории России в н.п.Иловайск доставлены 6 БМП-2, 6 БМД-2, 6 грузовых автомобилей и 2 вагона с продовольствием.

Кроме того в н.п.Семейкино прибыли 3 цистерны с горюче-смазочными материалами (150 тонн) и 4 вагона с материально-техническим имуществом.

В районах н.п.Луганск, Стаханов, Горловка, Гусельщиково и Донецк зафиксировано наличие танков, самоходных артиллерийских установок, 122-мм РСЗО "Град".

Также боевики приводили в высшую степень готовности подразделения 2 отдельной мотострелковой бригады (Луганск), 6 отдельного мотострелкового полка (Стаханов) 2 АК (Луганск) и 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК (Донецк) ВС РФ.

"Боевики проводят ротации, усиление и пополнение запасов боеприпасов передовых подразделений. В н.п.Зайцево, Гольмовский - ротация подразделений 3 отдельной мотострелковой бригады (Горловка) 1 АК (Донецк) ВС РФ, из Макеевки в направлении н.п. Ясиноватая перемещен огневой взвод гаубичной артиллерийской батареи 11 отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 АК ВС РФ; н.п.Старомихайловка, Александровка - ротация подразделений 100 отдельной мотострелковой бригады (Донецк) 1 АК (Донецк) ВС РФ, из н.п. Мирное в направлении Луганска перемещено инженерное подразделение", - сообщили в разведке.

Украинская правда