Путін про Байдена: Ми вміємо один одного послати

США, пригрозивши Росії хакерськими атаками, вперше на такому високому рівні визнають, що вони займаються такого роду діяльністю.

Про це заявив президент РФ Володимир Путін журналістам у Гоа, коментуючи заяву віце-президента США Джо Байдена, який пообіцяв, що США дадуть відповідь на кібератаки, які, за твердженням Вашингтона, здійснює Росія, передає Інтерфакс.

"Вперше на такому високому рівні Сполучені Штати визнають, що вони цим займаються і до певної міри погрожують, що, звичайно, не відповідає нормам міжнародного спілкування", - сказав Путін.

"Від наших американських друзів можна очікувати всього чого завгодно. Ну що він такого нового сказав? Ми що, хіба не знаємо, що офіційні органи Сполучених Штатів за всіма підглядають і всіх підслуховують?" - сказав він.

За словами Путіна, це "всім добре відомо, і це вже давно ніякий не секрет, свідчень цьому достатньо".

Він зазначив, що США стежать не тільки за тими, кого вони вважають своїми потенційними противниками, а й за своїми союзниками.

Коментуючи слова журналіста про те, що Байден пообіцяв послати російському лідерові сигнал про те, що він відповість за ці хакерські атаки, Путін зауважив: "Ми вміємо один одного послати".

Як повідомлялося, раніше Байден заявив, що США можуть відповісти на кібератаки, в яких американська влада звинувачує Росію.

"У нас є можливості зробити це, і сигнал буде подано. Він [Путін] дізнається про це, і це станеться в той час, який виберемо ми, і за тих обставин, які матимуть найбільший ефект", - сказав Байден.

Раніше представник Білого дому Джош Ернест заявив, що Президент США Барак Обама розглядає різні варіанти відповідей на хакерські атаки з боку Росії, яким піддалися організації політичних партій США.

Як повідомлялося, у спецслужб США все більше свідчень того, що уряд Росії поставляє WikiLeaks зламані електронні листи, що стосуються президентських виборів в США.