Путин о Байдене: Мы умеем друг друга послать

США, пригрозив России хакерскими атаками, впервые на таком высоком уровне признают, что они занимаются такого рода деятельностью.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам в Гоа, комментируя заявление вице-президента США Джо Байдена, пообещавшего, что США ответят на кибератаки, которые, по утверждению Вашингтона, осуществляет Россия, передает Интерфакс.

"Впервые на таком высоком уровне Соединенные Штаты признают, что они этим занимаются и в известной степени угрожают, что, конечно, не соответствует нормам международного общения", - сказал Путин.

"От наших американских друзей можно ожидать всего чего угодно. Ну что он такого нового сказал? Мы что, разве не знаем, что официальные органы Соединенных Штатов за всеми подглядывают и всех подслушивают?" - сказал он.

По словам Путина, это "всем хорошо известно, и это уже давно никакой не секрет, свидетельств этому достаточно".

Он отметил, что США следят не только за теми, кого они считают своими потенциальными противниками, но и за своими союзниками.

Комментируя слова журналиста о том, что Байден пообещал послать российскому лидеру сигнал о том, что он ответит за эти хакерские атаки, Путин заметил: "Мы умеем друг друга послать".

Как сообщалось, ранее Байден заявил, что США могут ответить на кибератаки, в которых американские власти обвиняют Россию.

"У нас есть возможности сделать это, и сигнал будет подан. Он [Путин] узнает об этом, и это произойдет в то время, которое выберем мы, и при тех обстоятельствах, которые будут иметь наибольший эффект", - сказал Байден.

Ранее представитель Белого дома Джош Эрнест заявил, что Президент США Барак Обама рассматривает различные варианты ответов на хакерские атаки со стороны России, которым подверглись организации политических партий США.

Как сообщалось, у спецслужб США все больше свидетельств того, чтоправительство России поставляет WikiLeaks взломанные электронные письма, касающиеся президентских выборов в США.