Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Штаб: На лінії розмежування - тенденція до ескалації конфлікту

Неділя, 16 жовтня 2016, 18:42
Штаб: На лінії розмежування - тенденція до ескалації конфлікту

Ситуація на лінії розмежування сторін останнім часом характеризується як складна і має тенденцію до ескалації.

Про це йдеться у заяві прес-центру штабу АТО ввечері 16 жовтня.

За даними штабу, про можливу ескалацію свідчать численні порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань ОРДО та ОРЛО, та збільшення кількості боєприпасів, випущених з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

"Почастішали випадки обстрілів населених пунктів, які межують із лінією зіткнення. Вночі 15 жовтня незаконні збройні формування ОРДО здійснили цинічний обстріл житлових кварталів Мар’їнки. Ворог вів вогонь з артилерійських систем калібром 122 мм та мінометів з напрямку селища Трудівські Петровського району міста Донецька", - повідомили у штабі.

Значних збитків зазнали три подвір’я по вулиці Героїв Чорнобиля. Внаслідок розривів артилерійських снарядів пошкоджено господарські будівлі, зовнішні стіни та вікна житлових будинків. Також було знайдено й 122-мм снаряд, який не розірвався.

"Місто Красногорівку незаконні збройні формування ОРДО цієї ж ночі обстріляли з мінометів калібром 82 мм з напрямку населеного пункту Старомихайлівка. Пошкоджень зазнало подвір’я по вулиці Чайковського. Тут три міни, що розірвалися, знищили господарчу будівлю, а уламками пошкоджено паркан та плодові дерева. Постраждалих серед мирного населення в Мар’їнці та Красногорівці немає", - йдеться у повідомленні. 

Усі випадки порушення режиму припинення вогню та використання бойовиками заборонених Мінськими домовленостями видів озброєння військовослужбовці української сторони СЦКК ретельно задокументували і передали матеріали фотофіксації представникам СММ ОБСЄ в Україні.

 
 
 
 

Українська правда 

Теми: ДонбасАТОзброяМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд

"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича

ЄС готовий піти на поступки Угорщині, щоб розблокувати допомогу Україні − FT

У ДПСУ розповіли, яка ситуація на кордоні України і Польщі

ISW пояснив, завдяки чому окупантам вдається проводити планові ротації

оновленоСША і Британія завдали авіаударів по базах хуситів у Ємені – ЗМІ

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:07
Як зрозуміти, що ви – хейтер? Думки експертів про причини і наслідки хейту
11:00
Ціни на нафту зростають через ескалацію напруженості на Близькому Сході
10:25
Сунак їде до Києва і оголосить про нову військову допомогу Україні на понад $3 млрд
10:20
РФ збільшує виробництво боєприпасів, але їхня якість падає – ГУР
10:18
Президентка ЄЦБ: Переобрання Трампа означатиме загрозу для Європи
10:11
У США заявили, що завдано 60 ударів по 16 цілях хуситів у Ємені
10:10
Спецпредставниця США обговорила з главою МЗС Польщі блокаду кордону з Україною
10:08
Біржові фонди біткойнів у перший день торгів продали акцій на 4,6 мільярда доларів
10:08
"Люди, яким не байдуже, зараз дуже голосні". Як Харків під постійними обстрілами розвивається і не здається
10:06
"Христос народився", "я від спільних друзів" – з’явились деталі затримання Гринкевича
Усі новини...
Реклама: