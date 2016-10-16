Штаб: На линии разграничения - тенденция к эскалации конфликта

Ситуация на линии разграничения сторон в последнее время характеризуется как сложная и имеет тенденцию к эскалации.

Об этом говорится в заявлении пресс-центра штаба АТО вечером 16 октября.

По данным штаба, о возможной эскалации свидетельствуют многочисленные нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований ОРДО и ОРЛО , и увеличение количества боеприпасов, выпущенных из вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

"Участились случаи обстрелов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. Ночью 15 октября незаконные вооруженные формирования ОРДО осуществили обстрел жилых кварталов Марьинки. Враг вел огонь из артиллерийских систем калибром 122 мм и минометов по направлению поселка Трудовое Петровского района города Донецка", - сообщили в штабе.

Значительные убытки понесли три двора по улице Героев Чернобыля. Вследствие разрывов артиллерийских снарядов повреждены хозяйственные постройки, наружные стены и окна жилых домов. Также был найден 122-мм снаряд, который не разорвался.

"Город Красногоровку незаконные вооруженные формирования ОРДО этой же ночью обстреляли из минометов калибром 82 мм по направлению населенного пункта Старомихайловка. Повреждена двора по улице Чайковского. Здесь три мины разорвались, уничтожили хозяйственное здание, а обломками повреждены забор и плодовые деревья. пострадавших среди мирного населения в Марьинке и Красногоровке нет", - говорится в сообщении.

Все случаи нарушения режима прекращения огня и использования боевиками запрещенных минскими договоренностями видов вооружения военнослужащие украинской стороны СЦКК тщательно задокументировали и передали материалы фотофиксации представителям СММ ОБСЕ в Украине.

Украинская правда