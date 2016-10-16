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Порошенко, Меркель та Олланд звірили позиції щодо "Мінська"

Неділя, 16 жовтня 2016, 20:06
Порошенко, Меркель та Олланд звірили позиції щодо Мінська

Україна, Німеччина та Франція повинні скоординувати зусилля для забезпечення виконання Росією безпекових умов Мінських домовленостей. 

Про це йшлося під час переговорів у тристоронньому форматі за участі президентів України, Франції та канцлера ФРН у неділю, 16 жовтня. 

"Порошенко наголосив на важливості подальших скоординованих зусиль з метою забезпечення виконання Росією та її маріонетками безпекових умов Мінських домовленостей як передумови для будь-якого прогресу на політичному напрямі", - зазначено у повідомленні прес-служби президента України. 

Сторони відзначили "ефективну німецько-франко-українську взаємодію в опрацюванні дорожньої карти імплементації Мінська" за підсумками останніх консультацій на рівні дипломатичних радників у "Нормандському форматі".

Для визначення перспектив проведення саміту у "нормандському форматі" на початку наступного тижня сторони проведуть ще одну телефонну розмову, йдеться в повідомленні.

Як відомо, 15 жовтня президент Петро Порошенко заявив, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

У свою чергу президент РФ Володимир Путін зазначив, що вважає заяву Порошенка лише приводом не виконувати політичну частину Мінських домовленостей

Напередодні учасники мінської зустрічі по Україні на рівні помічників президентів країн "нормандської четвірки" не досягли компромісу щодо ключових питань, повідомило "Інтерфаксу" джерело, знайоме з ситуацією.

16 жовтня Путін заявив, що зустріч "нормандської четвірки" у Берліні по Україні буде актуальна, "якщо експерти знайдуть конкретні кроки для врегулювання".

Українська правда 

Теми: ПорошенкоРосіяМінські угоди
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