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Бойовики артилерією знищили цілу вулицю у Водяному – прес-центр АТО

Понеділок, 17 жовтня 2016, 11:47

Бойовики обстріляли населений пункт Водяне неподалік Маріуполя з артилерії калібром 152 мм та 122 мм, а також із мінометів калібром 120 мм.

Про це повідомляє прес-центр АТО.

"Упродовж трьох днів, з 12 до 14 жовтня, сюди прилетіло більше 700 мін та снарядів. Вогонь ворог вів з напрямків населених пунктів Ленінське, Заїченко та Комінтернове. Військовослужбовці української сторони СЦКК, які прибули у Водяне, зафіксували численні розриви мін та снарядів, руйнування житлового сектору та інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

У прес-центрі додали, що внаслідок обстрілів було повністю знищено 6 житлових будинків, а 10 – отримали значні ушкодження; виведено з ладу лінію електропередач. Місцева жінка 1938 року народження отримала поранення і була госпіталізована у Маріуполі. Загалом у Водяному на момент обстрілу проживали 11 осіб.

"Практично незаконні збройні формування знищили цілу вулицю у цьому населеному пункті", – додали у прес-центрі.

У повідомленні наголошується, що всі ці обстріли були здійснені зі зброї, забороненої мінськими домовленостями.

Ці факти були задокументовані і доведені до відома представників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Як відомо, останнім часом бойовики значно посилили обстріли мирних населених пунктів. Зокрема, кілька днів тому вони знищили декілька будинків у Мар'їнці поруч з Донецьком, а також у Попасній Луганської області.

Українська правда

Теми: АТОобстріл
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