КС може повністю зірвати судову реформу - Ємець

Судова реформа в Україні буде знівельована, якщо Конституційний суд визнає такими, що суперечать Основному закону деякі положення закону "Про судоустрій і статус суддів".

Про це заявив у понеділок заступник голови Комітету Верховної Ради з питань правової політики і правосуддя Леонід Ємець, передає Інетрфакс-Україна.

"Головна проблема судової реформи - подання Верховного суду з оскарженням закону "Про судоустрій і статус суддів", з оскарженням конкурсу до Верховного суду, ліквідація вищих спеціалізованих судів", - сказав Ємець.

"Якщо це рішення буде прийнято, то про що ми зараз говоримо, вся судова реформа - це ніщо. Вона нічого не коштує, як не варто нічого державний апарат, який не здатний забезпечити те, що вимагає суспільство", - підкреслив він.

Як відомо, Верховний Суд просить Конституційний Суд визнати неконституційним ліквідацію вищих спеціалізованих судів та конкурсний відбір суддів.