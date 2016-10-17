КС может полностью сорвать судебную реформу - Емец

Судебная реформа в Украине будет нивелирована, если Конституционный суд признает противоречащими Основному закону ряд положений закона "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает Интерфакс-Украина.

"Главная проблема судебной реформы – представление Верховного суда с обжалованием закона "О судоустройстве и статусе судей", с обжалованием конкурса в Верховный суд, ликвидация высших специализированных судов", - сказал Емец.

"Если это решение будет принято, то о чем мы сейчас говорим, вся судебная реформа - это ничто. Она ничего не стоит, как не стоит ничего государственный аппарат, который не способен обеспечить то, что требует общество", - подчеркнул он.

Как известно, Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционным ликвидации высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.