Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КС может полностью сорвать судебную реформу - Емец

Понедельник, 17 октября 2016, 15:50

Судебная реформа в Украине будет нивелирована, если Конституционный суд признает противоречащими Основному закону ряд положений закона "О судоустройстве и статусе судей".

Об этом заявил в понедельник заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия Леонид Емец, передает Интерфакс-Украина.

"Главная проблема судебной реформы – представление Верховного суда с обжалованием закона "О судоустройстве и статусе судей", с обжалованием конкурса в Верховный суд, ликвидация высших специализированных судов", - сказал Емец.

"Если это решение будет принято, то о чем мы сейчас говорим, вся судебная реформа - это ничто. Она ничего не стоит, как не стоит ничего государственный аппарат, который не способен обеспечить то, что требует общество", - подчеркнул он.

Как известно, Верховный Суд просит Конституционный Суд признать неконституционным ликвидации высших специализированных судов и конкурсный отбор судей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: реформысудЕмец
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
реформы
В США настаивают, что Украина должна выполнить реформы для соответствия стандартам НАТО
Резников рассказал, какой должна быть украинская армия будущего
Шмыгаль рассказал, что будет с армией после войны: призыва, как сейчас не будет
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: