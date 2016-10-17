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В Харькове судили первых 4 участников Антимайдана под ОГА

Понедельник, 17 октября 2016, 16:58

В понедельник, 17 октября, Киевский райсуд Харькова вынес первый обвинительный приговор 4 участникам захвата здания Харьковской областной государственной администрации в начале апреля 2014 года.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Двух мужчин (1983 и 1987 гг н.) приговорили к 5 годам лишения свободы. Еще двух злоумышленников (1986 и 1983 гг. н.) - до 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года. Суд признал их виновными в организации массовых беспорядков, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, захватом зданий или сооружений.

Обвинительные акты направлены в суд летом 2014 года.

Остальные дела находятся на рассмотрении суда.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку продолжается время на апелляционное обжалование.

Напомним, 6 и 7 апреля 2014 года перед зданием Харьковской ОГА прошли митинги, которые переросли в массовые беспорядки. Тогда пророссийские активисты захватили здание облгосадминистрации. Освободили административное здание и задержали злоумышленников спецподразделения МВД Украины.

По информации начальника отдела прокуратуры области Игоря Чуба, всего в уголовных процессах по этим событиям обвиняются 64 человека.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в организации и активном участии в массовых беспорядках во время захвата Харьковской ОГА в апреле 2014 года Спартак Головачев вышел из СИЗО после уплаты залога.

Украинская правда

Темы: ХарьковсудЕвромайдан
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