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У США заявили, що РФ "спізнилася" із паузою в Алеппо

Вівторок, 18 жовтня 2016, 01:21

Російського плану призупинити на 8 годин бомбардування Алеппо "занадто мало і зроблено це занадто пізно".

Про це заявив офіційний представник Державного департаменту США Марк Тонер, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

При цьому Тонер зазначив, що це план "міг би стати хорошим рішенням", але цього замало.

Як відомо, раніше в Міноборони РФ заявили, що призупинять на 8 годин свої військові операції у Алеппо для вільного проходження мирних жителів, евакуації хворих і поранених, а також виведення бойовиків.

ЄС засудив ескалацію насильства у сирійському Алеппо і заявив, що авіа удари сирійського уряду і його російських союзників по мирних жителях можуть становити військові злочини.

Переговори щодо Сирії, які проходили 15 жовтня у Лозанні, закінчилися без чітких результатів. Глава Держдепу США Джон Керрі охарактеризував дані переговори як "дуже виважену дискусію" після довгої паузи. У свою чергу глава МЗС РФ Сергій Лавров зазначив, що є "кілька ідей, які обговорювали" і сторони домовилися, що продовжать контакти у найближчі дні. 

Глави МЗС США та Великобританії заявили, що США та Велика Британія розглядають можливість запровадження нових економічних санкцій щодо урядів РФ та Сирії

Теми: СШАРосіяСирія
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