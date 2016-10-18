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Президент вперше за історію України здійснить офіційний візит до Норвегії

Вівторок, 18 жовтня 2016, 03:25

Президент Петро Порошенко здійснить офіційний візит до Королівства Норвегія.

Про це повідомили у прес-службі глави держави.

Програмою першого в історії взаємин візиту передбачено зустрічі з прем'єр-міністром Норвегії, президентом Стортингу (парламенту) Норвегії, та аудієнція у короля Норвегії.

"Також відбудеться українсько-норвезький бізнес-форум, планується підписання двосторонніх документів, спрямованих на поглиблення співробітництва між країнами", - зазначили у прес-службі.

Теми: ПорошенкоНорвегія
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