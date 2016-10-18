Президент впервые посетит Норвегию с официальным визитом
Вторник, 18 октября 2016, 03:25
Президент Петр Порошенко 18 октября осуществит официальным визит в Королевство Норвегия.
Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.
Программой первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи с премьер-министром Норвегии, президентом Стортинга (парламента) и аудиенция у короля Норвегии.
"Также состоится украинская-норвежский бизнес-форум, планируется подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между странами", - отметили в пресс-службе.