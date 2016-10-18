Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент впервые посетит Норвегию с официальным визитом

Вторник, 18 октября 2016, 03:25

Президент Петр Порошенко 18 октября осуществит официальным визит в Королевство Норвегия.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Программой первого в истории взаимоотношений визита предусмотрены встречи с премьер-министром Норвегии, президентом Стортинга (парламента)  и аудиенция у короля Норвегии.

"Также состоится украинская-норвежский бизнес-форум, планируется подписание двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между странами", - отметили в пресс-службе. 

Темы: ПорошенкоНорвегия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца

Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных

Трамп после победы в Айове: Хорошо знаю Путина и Зеленского, мы "быстро" закончим войну

Блокирование границы: правительство Польши договорилось с перевозчиками приостановить протест

обновлено от 10:42По всей Украине раздавалась воздушная тревога из-за МиГа

Правительство Румынии достигло взаимопонимания с фермерами, которые блокировали границу с Украиной

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
14:42
Впервые в Украине: хирурги "Охматдета" провели операцию по увеличению объема грудной клетки
14:21
Россиянку не исключат из жюри World Press Photo 2024 – позиция организаторов
14:16
Израиль впервые принял участие в обсуждении "Формулы мира" Зеленского
14:15
"Точка перелома": министр обороны Британии предупредил о конце эры "дивидендов от мира"
14:11
В "Дії" заработало переоформление авто: как продать-купить машину онлайн
14:05
Польские перевозчики разблокируют границу с Украиной на 1,5 месяца
14:03
Россияне обстреляли Херсонскую область: трое раненых
14:03
Глава Еврокомиссии в Давосе: Украина может победить, но ей нужна поддержка
14:00
Двух пограничниц разоблачили на продаже информации из закрытых баз данных
13:56
Коллапс системы ЖКХ: отключения тепла, воды и света охватили половину регионов России
Все новости...
Реклама: