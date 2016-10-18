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Дружина Трампа про його висловлювання щодо жінок: Його спровокували

Вівторок, 18 жовтня 2016, 05:53

Дружина кандидата у президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа Меланія заявила, що її чоловіка спровокували на брутальні висловлювання щодо жінок.

Про це Меланія Трамп заявила в інтерв'ю CNN, яке вийшло  ефір 18 жовтня.

На питання ведучого, чи вважає вона, що на вульгарні висловлювання Трампа спровокував ведущий Біллі Буш, Меланія заявила "Так".

Вона зазначила, що таких слів від чоловіка раніше ніколи не чула, "тому була здивована". За словами Меланії, так говорять хлопці, коли вони "дорослішають і намагаються малюватися один перед одним, розповідають про дівчаток", пише Русская служба Би-Би-Си

При цьому звинувачення з боку жінок у сексуальних домаганнях Трампа Меланія назвала "брехнею" та заявила, що ті, хто його у цьому звинувачують, "не мають ніяких фактів".

"Я вірю своєму чоловікові. Це все було організовано опозицією", - заявила вона.

Як відомо, у 2005 році Трамп і Буш грубо обговорювали жінок, розмову було записано, а відеозапис потрапив у мережу у розпал передвиборної президентської гонки у 2016-му. Трамп вибачився за свої слова і додав, що ніколи не називав себе ідеальним чоловіком.

Телеканал NBC News звільнив ведучого шоу "Today" Біллі Буша, який став фігурантом скандалу навколо Трампа.

Українська правда 

Теми: вибориСША
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