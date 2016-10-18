Жена Трампа о его высказываниях в отношении женщин: Его спровоцировали

Супруга кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа Мелания заявила, что ее мужа спровоцировали на грубые высказывания в отношении женщин.

Об этом Мелания Трамп заявила в интервью CNN, которое вышло эфир 18 октября.

На вопрос ведущего, считает ли она, что на вульгарные высказывания Трампа спровоцировал ведущий Билли Буш, Мелания заявила "Да".

Она отметила, что таких слов от мужчины раньше никогда не слышала, "потому была удивлена". По словам Мелании, так говорят мальчишки, "когда они взрослеют и пытаются рисоваться друг перед другом, рассказывают о девочках", пишет Русская служба Би-Би-Си .

При этом обвинения со стороны женщин в сексуальных домогательствах Трампа Мелания назвала "ложью" и заявила, что те, кто его в этом обвиняют "не имеют никаких фактов".

"Я верю своему мужу. Это все было организовано оппозицией", - заявила она.

Как известно, в 2005 году Трамп и Буш грубо обсуждали женщин, разговор был записан, а видеозапись попало в сеть в разгар предвыборной президентской гонки в 2016-м. Трамп извинился за свои слова и добавил, что никогда не называл себя идеальным мужчиной.

Телеканал NBC News уволил ведущего шоу "Today" Билли Буша, который стал фигурантом скандала вокруг Трампа.

Украинская правда