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Бойовики продовжують порушувати "тишу", найбільше - у напрямку Маріуполя

Вівторок, 18 жовтня 2016, 07:06

За минулу добу бойовики 29 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО.

За повідомленням прес-центра штабу АТО, на Маріупольському напрямку відбулось 20 випадків порушення режиму припинення вогню.

"Ствольну артилерію калібру 122 мм, міномети обох калібрів було задіяно у Широкиному, Водяному та Лебединському. Вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП противник відкрив в районі Талаківки, а в Красногорівці – стріляв по укріпленнях Збройних Сил України з гранатометів та стрілецької зброї.

"На Луганському напрямку зафіксовано 6 провокацій проти сил АТО. Ворог продовжує вести вогонь у напрямку Станиці Луганської з мінометів калібру 82 мм, а в районах Новоолександрівки, Золотого та Оріхового бойовики використали гранатомети, кулемети та стрілецьку зброю", - повідомили у штабі.

На Донецькому напрямку бойовики порушували режим тиші 3 рази: у Верхньоторецькому підрозділи сил АТО опинилися під вогнем ворожих мінометів 82 калібру, у Луганському та Авдіївці бойовики використовували вогонь БМП, гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецьку зброю.

Українська правда 

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Теми: ДонбасАТОМінські угоди
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