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Боевики продолжают нарушать "тишину", больше всего - в направлении Мариуполя

Вторник, 18 октября 2016, 07:06

За минувшие сутки боевики 29 раз открывали огонь по позициям сил АТО.

По сообщению пресс-центра штаба АТО, на Мариупольском направлении режим прекращения огня был нарушен 20 раз.

"Ствольную артиллерию калибра 122 мм, минометы обоих калибров было задействовано в Широкино, Водяное и Лебединском. Огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП противник открыл в районе Талаковка, а в Красногоровке - стрелял по укреплениям Вооруженных Сил Украины из гранатометов и стрелкового оружия.

"На Луганском направлении зафиксировано 6 провокаций против сил АТО. Враг продолжает вести огонь в направлении Станицы Луганской из минометов калибра 82 мм, а в районах Новоалександровки, Золотого и Орехово боевики использовали гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие", - сообщили в штабе.

На Донецком направлении боевики нарушали режим тишины 3 раза: в Верхнеторецком подразделения сил АТО оказались под огнем вражеских минометов 82 калибра, в Луганском и Авдеевке боевики использовали огонь БМП, гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелковое оружие.

Украинская правда

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Темы: ДонбассАТОМинские соглашения
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