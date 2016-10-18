Українців закликали протягом року не носити у Таїланді яскравий одяг

Посольство України в Таїланді закликало українських туристів протягом року не носити у Таїланді яскравий та відвертий одяг через траур у зв'язку зі смертю короля Пуміпона Адульядета.

Про це йдеться у повідомленні посольства у вівторок.

"Впродовж офіційного трауру, який розпочався 13 жовтня ц.р. і триватиме один рік, громадяни Таїланду носитимуть одяг переважно чорного кольору. Хоча іноземні туристи не зобов‘язані дотримуватись цього правила, по можливості бажано утримуватися у цей період від носіння в публічних місцях, насамперед Бангкоку, відвертого одягу чи одягу у яскравих, різнобарвних кольорах", – заявило посольство.

При цьому у відомстві додали, що "використання одягу для купання та відпочинку в спеціально визначених для цього місцях (басейни, морське побережжя тощо), не повинні викликати зауважень".

Також посольство рекомендує вести себе стримано у публічних місцях та виявляти повагу до почуттів та традицій тайського народу.

"Просимо врахувати, що згідно тайського законодавства, будь-які прояви неповаги до Короля чи членів Королівської родини, включаючи коментарі в соціальних мережах, можуть каратися тривалими термінами позбавлення волі до 15 років", – додали у посольстві.

Згідно з повідомленням, розпорядок роботи лікарень, банківських та державних установ, торговельних центрів повинен залишитися незмінним.

Також у посольстві додали, що багато запланованих розважально-концертних програм, фестивалів і виставок на період трауру скасовано або перенесено.

Із детальнішою інформацією щодо таких заходів можна ознайомитися на сайті Туристичної адміністрації Таїланду або за відповідною "гарячою лінією" 1672.

Як відомо, король Адульядет помер 13 жовтня у віці 88 років після 70 років правління. Його перебування на троні вважається найдовшим у світі.

Українська правда