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Украинцев призвали в течение года не носить в Таиланде яркую одежду

Вторник, 18 октября 2016, 11:58

Посольство Украины в Таиланде призвало украинских туристов в течение года не носить в Таиланде яркую и откровенную одежду из-за траура в связи со смертью короля Пумипона Адульядета.

Об этом говорится в сообщении посольства во вторник.

"На протяжении официального траура, который начался 13 октября с.г. и продлится один год, граждане Таиланда будут носить одежду преимущественно черного цвета. Хотя иностранные туристы не обязаны придерживаться этого правила, по возможности желательно воздержаться в этот период от ношения в публичных местах, прежде всего в Бангкоке, откровенной одежды или одежды в ярких, разноцветных цветах", – заявило посольство.

При этом в ведомстве добавили, что "использование одежды для купания и отдыха в специально определенных для этого местах (бассейны, морское побережье и тому подобное), не должны вызывать замечаний".

Также посольство рекомендует вести себя сдержанно в публичных местах и проявлять уважение к чувствам и традициям тайского народа.

"Просим учесть, что согласно тайскому законодательству, любые проявления неуважения к Королю или членам Королевской семьи, включая комментарии в социальных сетях, могут наказываться длительными сроками лишения свободы до 15 лет", – добавили в посольстве.

Согласно сообщению, распорядок работы больниц, банковских и государственных учреждений, торговых центров должен остаться неизменным.

Также в посольстве добавили, что многие запланированные развлекательно-концертные программы, фестивали и выставки на период траура отменены или перенесены.

С более детальной информацией относительно таких мероприятий можно ознакомиться на веб-сайте Туристической администрации Таиланда http://www.tatcontactcenter.com/en/service.php?id=1 или по соответствующей "горячей линии" 1672.

Как известно, король Адульядет умер 13 октября в возрасте 88 лет после 70 лет правления. Его пребывание на троне считается самым длинным в мире.

Украинская правда

Темы: Таиландтуризм
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