Кабмин предложит украинцам платить за коммуналку в рассрочку

Кабинет министров намерен предложить гражданам, которые не охвачены программой жилищных субсидий, воспользоваться 12-месячной рассрочкой для оплаты жилищно-коммунальных услуг.



Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в ходе встречи с представителями профсоюзов во вторник, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы провели обсуждение с депутатами парламента - членами коалиции и решили следующее: мы введем 12-месячную рассрочку на оплату жилищно-коммунальных услуг для тех, кто не желает получать субсидии", – сказал премьер.

По словам Гройсмана, такой возможностью смогут воспользоваться как те, кто не имеет права на субсидию, так и те, кто субсидию оформлять не желает.



"У нас есть два механизма, которые можно использовать: с одной стороны, это субсидия - адресная помощь, безвозвратная и, с другой стороны, если такой вариант неприемлем по тем или иным причинам - пожалуйста, потребляем сегодня и платим 12 месяцев. Это будет означать, что нагрузка на месячный бюджет семьи месячный будет меньше", – пояснил премьер.



Он подчеркнул, что вариант возврата к прямым дотациям "Нафтогаза", теплокоммунэнерго и других поставщиков неприемлем, а правительство будет придерживаться более эффективной политики адресных дотаций.



"Убежден, что все будет спокойно. На бюджетах семей это (повышенные тарифы) не отразится", – заявил Гройсман.