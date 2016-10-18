Опоблок хоче, щоб Рада призначила вибори на окупованому Донбасі
"Опозиційний блок" заявляє, що Верховна Рада повинна прийняти закон про вибори на Донбасі.
Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.
"Опозиційний блок вимагає від парламенту ухвалити закони, які будуть необхідні для реалізації можливих домовленостей "нормандської четвірки" в Берліні, в тому числі закон про вибори в Донбасі", - сказано у повідомленні.
В партії заявляють, що Верховна Рада не повинна бути "гальмом реалізації Мінських угод".
"Партії, які виступають проти них, провокують продовження війни", - заявляють в Опоблоці.
Як відомо, 19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч глав держав у "Нормандському форматі".
При цьому президент Петро Порошенко заявляє, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.
У вівторок у Норвегії він заявив: "Все залежить від Росії. Я не можу зрозуміти, як можна проводити незалежні вибори, якщо на Донбасі зараз є російські війська".
Олександр Шумілін, УП