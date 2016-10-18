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Опоблок хоче, щоб Рада призначила вибори на окупованому Донбасі

Вівторок, 18 жовтня 2016, 17:52

"Опозиційний блок" заявляє, що Верховна Рада повинна прийняти закон про вибори на Донбасі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті політсили.  

"Опозиційний блок вимагає від парламенту ухвалити закони, які будуть необхідні для реалізації можливих домовленостей "нормандської четвірки" в Берліні, в тому числі закон про вибори в Донбасі", - сказано у повідомленні.

В партії заявляють, що Верховна Рада не повинна бути "гальмом реалізації Мінських угод".

"Партії, які виступають проти них, провокують продовження війни", - заявляють в Опоблоці.

Як відомо, 19 жовтня у Берліні відбудеться зустріч глав держав у "Нормандському форматі".

При цьому президент Петро Порошенко заявляє, що Україна не буде виконувати політичну частину Мінських домовленостей, поки не буде виконано безпековий пакет.

У вівторок у Норвегії він заявив: "Все залежить від Росії. Я не можу зрозуміти, як можна проводити незалежні вибори, якщо на Донбасі зараз є російські війська".

Олександр Шумілін, УП

Теми: ДонбасвибориДонбас
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